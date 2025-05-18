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18 травня 2025, 15:33

Генштаб відреагував на заяву комбата, який звинуватив командування у "дебільних задачах" на Курщині

18 травня 2025, 15:33
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Генштаб створив робочу групу для вивчення обставин, які назвав комбат 47 бригади "Маґура" Олександр Ширшин

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує RegioNews.

Зазначається, що створена робоча група всебічного вивчить обставини, викладені у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Ширшина в соціальних мережах.

"Окремо детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також запевнили, що за результатами перевірки "будуть прийняті відповідні рішення".

Нагадаємо, Олександр Ширшин повідомив, що подав рапорт із проханням усунути його з посади. Військовий звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданих втратах особового складу на Курщині.

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