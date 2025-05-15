Українські бійці атакували позиції росіян на Курщині
На Курському напрямку оператори бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжують завдавати нищівних ударів по росіянах
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Зазначається, що українські дронарі знищили чотири позиції зльоту ворожих БпЛА, шість ворожих піхотинців, три засоби зв’язку, 14 місць укриття противника та склад із боєкомплектом.
"Пілоти РУБпАК "Прайм" завжди на висоті, а ворог завжди під прицілом!", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Сумському напрямку FPV-розрахунок бригади "Сталевий Кордон" знищив два ворожих укриття російських пілотів БпЛА.
Прикордонники знищили ворожі позиції разом з окупантами на півдніВсі новини »
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