Дронарі "Помсти" знищили техніку та піхоту росіян на Донеччині
На Донеччині воїни бригади "Помста" знищили техніку та живу силу російських загарбників. Для ураження бійці застосували ударні безпілотники
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Днями дронарі підрозділу, під час розвідувальних польотів, виявили ворожі позиції на Донецькому напрямку. В результаті, було знищено бронемашину та десяток окупантів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше підрозділ "Фенікс" показав, як знищив російську піхоту та техніку.
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