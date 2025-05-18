Тактика залякування: вночі РФ планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети
У ніч на 19 травня росіяни з метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО, планують здійснити "навчально-бойовий" пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 із комплексу "Ярс"
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Зазначається, що дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.
"Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора. Місце запуску ― район поблизу населеного пункту свободний свєрдловскої області росії", ― йдеться в повідомленні ГУР.
Нагадаємо, перший запуск країною-агресором цієї зброї Путін назвав "експерементальним". Це сталося цьогоріч 21 листопада. Саме тоді "Орєшніком" країна-терорист вдарила по Дніпру.