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18 травня 2025, 11:00

Вночі Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів: як відпрацювала ППО

18 травня 2025, 11:00
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 18 травня РФ запустила по Україні 273 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 88 ворожих БпЛА, ще 128 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Станом на 08:00 військові підтвердили збиття 88 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі та в центрі країни. Ще 128 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків). Також один ворожий БпЛА перебував у повітрі.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 18 травня російські війська атакували Київщину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих обстрілів загинула 28-річна жінка. Ще двоє осіб та 4-річний хлопчик отримали поранення.

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