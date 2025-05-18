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18 мая 2025, 16:04

Тактика устрашения: ночью РФ планирует запуск межконтинентальной баллистической ракеты

18 мая 2025, 16:04
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иллюстративное фото: росСМИ
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В ночь на 19 мая россияне с целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО планируют осуществить "учебно-боевой" пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс"

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Указывается, что дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.

"Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса предписано осуществить расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска ― район вблизи населенного пункта свободный свердловской области россии", ― говорится в сообщении ГУР.

Напомним, первый запуск страной-агрессором этого оружия Путин назвал "эксперементальным". Это произошло 21 ноября этого года. Именно тогда "Орешником" страна-террорист ударила по Днепру.

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