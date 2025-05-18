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18 травня 2025, 14:25

За добу ЗСУ ліквідували понад 1100 росіян, — Генштаб

18 травня 2025, 14:25
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби, 17 травня, Сили оборони України знищили 1 130 російських загарбників, танк, одну систему РСЗВ, чотири бойові броньовані машини, 38 артсистем,  107 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 91 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 973 тисячі солдат.

Нагадаємо, у 2025 році російська армія вже втратила понад 177 тисяч солдат.

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РФ військова техніка окупанти ЗСУ Генштаб втрати росіян
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