За добу ЗСУ ліквідували понад 1100 росіян, — Генштаб
Протягом минулої доби, 17 травня, Сили оборони України знищили 1 130 російських загарбників, танк, одну систему РСЗВ, чотири бойові броньовані машини, 38 артсистем, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 91 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 973 тисячі солдат.
Нагадаємо, у 2025 році російська армія вже втратила понад 177 тисяч солдат.
Дронарі "Помсти" знищили техніку та піхоту росіян на ДонеччиніВсі новини »
18 травня 2025, 12:40Вночі Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів: як відпрацювала ППО
18 травня 2025, 11:00Смертельне "жало" для росіян: ЗСУ озброїли новими дронами
18 травня 2025, 09:35
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
На Херсонщині росіяни вбили дроном людину
18 травня 2025, 17:44У Полтаві біля парку в черевику знайшли бойову гранату
18 травня 2025, 17:05Прикордонники збили на Сумщині ворожі безпілотники: відео
18 травня 2025, 16:38Тактика залякування: вночі РФ планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети
18 травня 2025, 16:04Генштаб відреагував на заяву комбата, який звинуватив командування у "дебільних задачах" на Курщині
18 травня 2025, 15:33На Херсонщині жінка підірвалася на вибухівці
18 травня 2025, 14:56Росія атакувала Донеччину КАБами: є жертва, поранені 8 цивільних
18 травня 2025, 13:58У Харкові чоловік вистрибнув із вікна будівлі ТЦК: поліція з’ясовує обставини смерті
18 травня 2025, 13:29Заява комбата 47 ОМБр: знак протесту проти некомпетентних рішень командування ЗСУ на Курщині
18 травня 2025, 13:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв