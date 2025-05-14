Сирський озвучив втрати Росії в 2025 році

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У поточному році російська армія втратила понад 177 тисяч солдат. Українські захисники продовжують збільшувати цю цифру

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

Він наголосив, що Сили оборони України вдень і вночі б’ють російського агресора, наближаючи справедливий мир для України.

"Понад 177 тисяч осіб — втрати окупантів лише з початку року. Дякую захисникам і захисницям за професійну бойову роботу та віру в нашу Перемогу! Боротьба триває", — йдеться в повідомленні.

Олександр Сирський показав нові кадри знищення російських окупантів.

Нагадаємо, в квітні російська армія втратила понад 35 тисяч солдат.