За сутки ВСУ ликвидировали более 1100 россиян, - Генштаб
За прошедшие сутки, 17 мая, Силы обороны Украины уничтожили 1 130 российских захватчиков, танк, одну систему РСЗО, четыре боевых бронированных машин, 38 артсистем, 107 БпЛА оперативно-тактического уровня и 91 единицу автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 973 тысяч солдат.
Напомним, в 2025 году российская армия уже потеряла более 177 тысяч солдат.
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