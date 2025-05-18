Ночью Россия запустила по Украине рекордное количество дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 18 мая РФ запустила по Украине 273 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 88 вражеских БпЛА, еще 128 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны по направлениям – Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

По состоянию на 08:00 военные подтвердили сбития 88 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере и в центре страны. Еще 128 беспилотников-имитаторов были локационно утрачены (без негативных последствий). Также один вражеский БпЛА находился в воздухе.

"В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донетчина", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 18 мая российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеских обстрелов погибла 28-летняя женщина. Еще два человека и 4-летний мальчик получили ранения.