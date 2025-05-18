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18 травня 2025, 11:35

"Дебільні задачі" та втрата людей на Курщині: комбат бойової бригади розкритикував командування

18 травня 2025, 11:35
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Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин звинуватив військове командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей. Військовий написав рапорт із проханням усунути його з посади

Про це Олександр Ширшин повідомив на сторінці в Facebook. Деякі деталі він уточнив у коментарі Українській правді, передає RegioNews.

"Дебільніших задач, як на поточному напрямку я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед бестолковим генералітєтом крім як до провалів не приводить ні до чого. Все, на що спроможні — догани, розслідування, накладання стягнень… "Політичні" ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися", — заявив військовий.

У своєму дописі Олександр Ширшин "подякував" і позначив офіційну сторінку Генштабу ЗСУ з підписом: "Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі".

У коментарі журналістам "УП" військовий уточнив, що написав рапорт із проханням усунути його з посади комбата.

Нагадаємо, раніше воїни ССО ліквідували групу піхотинців на Курщині та полонили двох росіян.

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