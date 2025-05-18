"Дебильные задачи" и потеря людей на Курщине: комбат боевой бригады раскритиковал командование
Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Магура Александр Ширшин обвинил военное командование в дебильных задачах и неоправданной потере людей. Военный написал рапорт с просьбой отстранить его от должности
Об этом Александр Ширшин сообщил на странице Facebook. Некоторые детали он уточнил в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews.
В своем сообщении Александр Ширшин "поблагодарил" и обозначил официальную страницу Генштаба ВСУ с подписью: "Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи".
В комментарии журналистам "УП" военный уточнил, что написал рапорт с просьбой отстранить его от должности комбата.
Напомним, ранее воины ССО ликвидировали группу пехотинцев на Курщине и пленили двух россиян.
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