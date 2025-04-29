Воїни ССО ліквідували групу піхотинців на Курщині та полонили двох росіян

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Напередодні бійці 73-го центру ССО знищили на Курщині цілу групу військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ. Двох росіян полонили

Про це повідомив пресцентр Сил спеціальних операцій ЗСУ, передає RegioNews.

"Вийшли з Курщини? Не чули. Поки голова генштабу зсрф герасімов звітує про "звільнення" Курської області від Сил безпеки та оборони України, оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати задачі в цій області", – йдеться у повідомленні.

Також оператори ССО змусили двох росіян здатися у полон.

Нагадаємо, раніше у Курській області РФ воїни 6-го полку "Рейнджер" ССО вступили у ближній бій з регулярними військами Північної Кореї. Під час швидкого контакту спецпризначенці знищили 25 північнокорейців.