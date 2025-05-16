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16 травня 2025, 18:13

Ліки стануть доступнішими: в Україні запрацює "правило Болар"

16 травня 2025, 18:13
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фото: з відкритих джерел
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В Україні з'явиться ще один ефективний інструмент для зниження вартості ліків

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №13087, який запроваджує в українське законодавство так зване "правило Болар".

Це один із ключових кроків до зниження вартості лікарських засобів та посилення конкуренції на фармацевтичному ринку, пояснюють у МОЗ.

Це норма, що дозволяє виробникам генеричних препаратів (аналогів оригінальних ліків) починати підготовку до запуску своїх продуктів ще до закінчення дії патенту на оригінальний препарат.

Завдяки цьому ліки з'являтимуться на полицях аптек вже наступного дня після завершення патентного захисту, що зробить їх доступнішими для пацієнтів.

Подібне правило діє у країнах ЄС, однак в Україні досі його запровадження блокували юридичні бар'єри.

Що це дає пацієнтам?

  • Швидший вихід на ринок дешевших генериків.
  • Підвищення конкуренції та зниження цін.
  • Розширення доступу до ліків, зокрема безоплатних у межах Програми медичних гарантій.

Захист прав власників патентів також залишатиметься у силі: до завершення терміну патенту заборонено продавати, рекламувати або пропонувати ліки, а за порушення передбачені значні штрафи.

Запровадження "правила Болар" було визначено пріоритетом у рішенні РНБО від 12 лютого 2025 року.

Нагадаємо, українські аптеки оштрафували на 1,8 млн грн через завищені ціни на ліки.

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