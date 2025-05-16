Лекарства станут доступнее: в Украине заработает "правило Болар"

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В Украине появится еще один эффективный инструмент для снижения стоимости лекарства

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №13087, который вводит в украинское законодательство так называемое "правило Болар".

Это один из ключевых шагов к снижению стоимости лекарственных средств и усилению конкуренции на фармацевтическом рынке, поясняют в Минздраве.

Это норма, позволяющая производителям генерических препаратов (аналогов оригинального лекарства) начинать подготовку к запуску своих продуктов еще до окончания действия патента на оригинальный препарат.

Благодаря этому лекарства будут появляться на полках аптек уже на следующий день после завершения патентной защиты, что сделает их более доступными для пациентов.

Подобное правило действует в странах ЕС, однако в Украине до сих пор его введение блокировали юридические барьеры.

Что это дает пациентам?

Более быстрый выход на рынок более дешевых генериков.

Повышение конкуренции и понижение цен.

Расширение доступа к лекарствам, в том числе бесплатным в рамках Программы медицинских гарантий.

Защита прав владельцев патентов будет оставаться в силе: до истечения срока патента запрещено продавать, рекламировать или предлагать лекарства, а за нарушение предусмотрены значительные штрафы.

Введение "правила Болар" было определено приоритетом в решении СНБО от 12 февраля 2025 года.

Напомним, украинские аптеки оштрафовали на 1,8 млн грн из-за завышенных цен на лекарства.