Українські аптеки оштрафували на 1,8 млн грн через завищені ціни на ліки

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Держпродспоживслужба оштрафувала фармацевтів на 1,8 млн гривень за порушення цінової політики

Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає RegioNews.

Після відновлення контролю за цінами на ліки в Україні за два місяці відомство провело 776 перевірок аптек та фармацевтичних компаній.

Виявлено багато порушень. Порушників оштрафували на 1,8 мільйона гривень. Також накладено штрафи на посадових осіб на суму 163,7 тисячі гривень.

Окрім того, направлено 78 приписів щодо виправлення цінових порушень.

Протягом цього періоду отримано 1239 звернень від громадян, зокрема щодо завищених цін на ліки.

Найбільше скарг надійшло з Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької, Черкаської областей та Києва.

Нагадаємо, 12 лютого Володимир Зеленський анонсував, що з 1 березня топ-100 ліків в Україні повинні подешевшати на 30%.

Раніше МОЗ оприлюднив перелік ліків, які подешевшають. До списку потрапила сотня найпопулярніших препаратів, які виробляють українські фармкомпанії.

Згодом у міністерстві знову заявили, що з квітня знизять ціни на ще понад 100 медичних препаратів.