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19 грудня 2024, 12:30

У парламенті розповіли, що буде з тарифами та пенсіями у 2025 році

19 грудня 2024, 12:30
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фото: Олена Шуляк / Facebook
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Масштабна індексація пенсій в Україні відбудеться в березні 2025 року. Точний розмір підвищення, як і завжди, визначатиметься індивідуально, але загалом становитиме до 1,5 тис. грн. Це вже буде четверта індексація за час повномасштабної війни, і вона покриватиме зростання цін за рік

Про це заявляє голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.

"Незважаючи на повномасштабну війну, українській владі вдалося не просто стабільно та в повному обсязі виплачувати пенсії, а й збільшити її середній розмір на майже 2 тис. грн порівняно з 2022 роком. Зараз середній розмір пенсії становить 5,8 тис. грн, відповідно з наступного року він буде ще більшим", – повідомляє нардеп.

Вона також додає, що до кінця опалювального сезону держава "заморозила" зимові тарифи: вартість газу, тепла та електроенергії зростати не буде.

"Повномасштабна війна, яку влаштував російський агресор, сильно вдарила по гаманцю мільйонів українців. Багато хто втратив домівку, роботу, свій бізнес, але найгірше – тисячі наших людей втратили рідних і годувальників. Саме тому для Президента Зеленського, його Офісу, Кабінету міністрів, Верховної Ради, для партії "Слуга Народу" та для всієї команди влади – дуже важливо підтримати українців, які цього потребують. Саме тому в державному бюджеті на 2025 рік соціальний захист – один із головних пріоритетів. Маємо чітке розуміння, як ми будемо виплачувати соціальну підтримку наступного року", – зазначає голова партії "Слуга Народу".

Олена Шуляк наголошує, що під час війни держава не затримувала ані пенсії, ані інші соціальні допомоги й виплати. І робить максимум для того, щоб затримок не було й у майбутньому.

"Не секрет, що виплати пенсій та соціальних зобов'язань, дійсно, стали справжнім стрес-тестом для держави, а дефіцит бюджету, який виник через російське вторгнення, мав би вплинути як мінімум на своєчасність виплат. Але люди фактично нічого цього не відчули, оскільки владі вдалося забезпечити для всієї соціальної сфери України своєрідну "фінансову подушку". Тому я маю стійке переконання, що всі соціальні платежі, пенсії, субсидії держава виплачувала, виплачує та буде виплачувати в повному обсязі й надалі".

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк заявляла, що держава врахувала будь-які сценарії, які можуть трапитися під час цього опалювального сезону, щоб мати можливість у разі чого оперативно реагувати на різного роду надзвичайні ситуації.

тарифи Слуга народа пенсія індексація Олена Шуляк тарифи за комуналку
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