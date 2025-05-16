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16 мая 2025, 17:50

В Украине подорожали коммунальные услуги: сколько теперь нужно платить за свет и воду

16 мая 2025, 17:50
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В Украине за 2025 год изменилась стоимость коммунальных услуг. Особенно это касается электроэнергии

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает RegioNews.

Через год в Украине цены выросли на коммунальные услуги в среднем на 20,1%. Выше всего взлетела в стоимости электроэнергия — на 63,%. Также подорожали другие услуги:

  • обслуживание многоквартирных домов – на 18,9%;
  • вывоз бытовых отходов — на 10,7%;
  • ремонт и содержание жилищного фонда — на 3,3%;
  • водоснабжение — на 0,7%;
  • водоотвод – на 0,6%.

При этом стоит заметить, что тарифы на отопление, горячую воду и газ в Украине остались стабильными.

Напомним, ранее сообщалось о подорожании продуктов в Украине. Речь идет о товарах первой необходимости. В частности, подсолнечное масло подорожало до 64,32 гривны за литр, а ржано-пшеничный хлеб вырос в цене до 37,08 гривны за килограмм.

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