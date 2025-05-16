В Украине подорожали коммунальные услуги: сколько теперь нужно платить за свет и воду
В Украине за 2025 год изменилась стоимость коммунальных услуг. Особенно это касается электроэнергии
Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает RegioNews.
Через год в Украине цены выросли на коммунальные услуги в среднем на 20,1%. Выше всего взлетела в стоимости электроэнергия — на 63,%. Также подорожали другие услуги:
- обслуживание многоквартирных домов – на 18,9%;
- вывоз бытовых отходов — на 10,7%;
- ремонт и содержание жилищного фонда — на 3,3%;
- водоснабжение — на 0,7%;
- водоотвод – на 0,6%.
При этом стоит заметить, что тарифы на отопление, горячую воду и газ в Украине остались стабильными.
Напомним, ранее сообщалось о подорожании продуктов в Украине. Речь идет о товарах первой необходимости. В частности, подсолнечное масло подорожало до 64,32 гривны за литр, а ржано-пшеничный хлеб вырос в цене до 37,08 гривны за килограмм.
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