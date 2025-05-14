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Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

В Україні в травні фіксують подорожчання продуктів першої необхідності. Зокрема, соняшникова олія вже досягла позначки 64,32 гривні за літр. Також подорожчав житньо-пшеничний хліб: його вартість зросла до 37,08 гривні за кілограм.

Експерти пояснюють це інфляційним тиском, збільшенням виробничих витрат та сезонними змінами на ринку сільськогосподарської продукції. Збільшення вартості спостерігають майже у всіх групах продовольства другий місяць поспіль.

Зокрема, подорожчав батон до 51,51 гривні за кілограм. Хліб із пшеничного борошна вищого ґатунку коштує близько 42,39 гривні за кілограм. Хліб першого ґатунку в середньому тепер 37,37 гривні за кілограм.

З крупами ситуація контрастна. Пшоняна крупа подорожчала до 27,46 гривні, манна — до 25,73 гривні, гречана — до 37,37 гривні за кілограм. При цьому рис та вівсянка подешевшали до 57,62 гривні та 32,24 гривні за кілограм відповідно. Макарони лишились на позначці 36,19 гривні за кілограм.

Найвищі ціни на продукти спостерігають у Києві, Рівненській та Черкаській областях. Найнижчі ціни — у Миколаївській, Херсонській, Тернопільській та Закарпатській областях.

На думку аналітиків, далі будуть дорожчати продукти інших категорій. Наприклад, м'ясо, молочна продукція та овочі.

Нагадаємо, раніше експерти казали про те, що Україна може цьогоріч втратити більшу частину врожаю персиків та абрикос. Це пояснюють наслідками заморозків, які несподівано прийшли навесні, в період цвітіння.