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16 травня 2025, 12:00

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 16 травня

16 травня 2025, 12:00
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби, 15 травня, Сили оборони України знищили 1 100 російських загарбників, 13 танків, одну систему РСЗВ і ще одну ППО, 32 бойові броньовані машини, 36 артсистем, 123 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 166 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 971 тисячу солдат.

Нагадаємо, у 2025 році російська армія вже втратила понад 177 тисяч солдат.

Раніше повідомлялося, що на одному з операційних напрямків оператори підрозділу "Баліста" ССО ЗСУ знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" вартістю $45 млн. Також ударні дрони спецпризначенців спалили РСЗВ "Ураган-1".

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