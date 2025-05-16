Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 16 травня
Протягом минулої доби, 15 травня, Сили оборони України знищили 1 100 російських загарбників, 13 танків, одну систему РСЗВ і ще одну ППО, 32 бойові броньовані машини, 36 артсистем, 123 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 166 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 971 тисячу солдат.
Нагадаємо, у 2025 році російська армія вже втратила понад 177 тисяч солдат.
Раніше повідомлялося, що на одному з операційних напрямків оператори підрозділу "Баліста" ССО ЗСУ знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" вартістю $45 млн. Також ударні дрони спецпризначенців спалили РСЗВ "Ураган-1".