Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 16 мая
За прошедшие сутки, 15 мая, Силы обороны Украины уничтожили 1 100 российских захватчиков, 13 танков, одну систему РСЗО и еще одну ПВО, 32 боевых бронированных машин, 36 артсистем, 123 БпЛА оперативно-тактического уровня и 166 единиц автомобильной техники и авто
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 971 тысячу солдат.
Напомним, в 2025 году российская армия уже потеряла более 177 тысяч солдат.
Ранее сообщалось, что на одном из операционных направлений операторы подразделения "Балиста" ССО ВСУ уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" стоимостью $45 млн. Также ударные дроны спецназовцев сожгли РСЗО "Ураган-1".
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