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14 травня 2025, 06:00

Воїни ССО вполювали новітній російський ЗРК "Бук-М3" вартістю $45 млн

14 травня 2025, 06:00
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На одному з операційних напрямків оператори підрозділу "Баліста" ССО ЗСУ знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3". Також ударні дрони спецпризначенців спалили РСЗВ "Ураган-1"

Про це повідомив пресцентр Сил спеціальних операцій Збройних сил України, передає RegioNews.

Зазначається, що "Бук-М3" є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.

Під час проведення спеціальної розвідки воїни ССО виявили "Бук-М3" на бойовому чергуванні та РСЗВ "Ураган-1".

"Після швидкої підготовки воїни запустили ударні дрони та влучно вразили цілі. Комплекс БУК-М3 орієнтовною вартістю $45 мільйонів знищено повністю разом з боєкомплектом", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше бійці НГУ знищили на Півдні російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2".

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