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16 травня 2025, 07:35

Під час відбиття російської атаки ЗСУ втратили винищувач F-16: пілот катапультувався

16 травня 2025, 07:35
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ілюстративне фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Вночі 16 травня, близько 03:30, було втрачено зв’язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника. Пілот успішно катапультувався

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація.

"Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано", ― йдеться в повідомленні.

Зазначається, що самопочуття льотчика задовільне, він перебуває в безпеці, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Наразі всі обставини події встановлює спецкомісія.

Нагадаємо, вранці 28 квітня під час виконання бойового завдання з підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих БпЛА був втрачений винищувач Су-27.

Раніше повідомлялося, що 12 квітня під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.

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