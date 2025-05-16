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16 травня 2025, 07:00

У ВМС повідомили, чи є загроза ударів ракетами "Калібр" із моря

16 травня 2025, 07:00
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Сьогодні вранці, 16 травня, у Чорному та Азовському морях не зафіксовані російські кораблі, що здатні нести крилаті ракети "Калібр"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.

Станом на 06:00 відомо, що:

  • у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

  • в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні;

  • у Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

  • до Азовського моря – чотири судна, з них два рухались із протоки Босфор.

Нагадаємо, в Україні з'явився новий тип морських безпілотників "дрононосець". Ними атакують цілі у Криму.

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