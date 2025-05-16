У ВМС повідомили, чи є загроза ударів ракетами "Калібр" із моря
Сьогодні вранці, 16 травня, у Чорному та Азовському морях не зафіксовані російські кораблі, що здатні нести крилаті ракети "Калібр"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.
Станом на 06:00 відомо, що:
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у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
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в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні;
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у Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
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до Чорного моря – сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
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до Азовського моря – чотири судна, з них два рухались із протоки Босфор.
Нагадаємо, в Україні з'явився новий тип морських безпілотників "дрононосець". Ними атакують цілі у Криму.