Український пілот F-16 загинув у бою: що відомо

фото: з відкритих джерел

У суботу, 12 квітня, під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

"Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів... Усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу", – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили не повідомляють подробиць загибелі пілота. Але зазначається, що пілоти F-16 виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах.

"Українські пілоти працюють та максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них", – додали у Повітряних силах.

Усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу.

Нагадаємо, 29 серпня 2024 року Україна втратила перший винищувач F-16.

Катастрофа сталася під час виконання бойової місії у серпні 2024 року. Тоді загинув пілот Олексій Месь, позивний Мунфіш.