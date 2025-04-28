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Вранці 28 квітня під час виконання бойового завдання з підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих БпЛА був втрачений винищувач Су-27

Про це інформує RegioNews із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Пілот успішно катапультувався, пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення. Льотчика доставили до лікарні для проведення діагностики. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, стан стабільний.

"Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 квітня під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.