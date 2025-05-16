При отражении российской атаки ВСУ потеряли истребитель F-16: пилот катапультировался

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Ночью 16 мая, около 03:30, была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения противника. Пилот успешно катапультировался

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация.

"Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался. Благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилот быстро найден и эвакуирован", ― говорится в сообщении.

Отмечается, что самочувствие летчика удовлетворительное, находится в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Все обстоятельства происшествия устанавливает спецкомиссия.

Напомним, 12 апреля во время выполнения боевого задания на истребителе F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов.

Ранее на одном из операционных направлений операторы подразделения "Балиста" ССО ВСУ уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" стоимостью $45 млн. Также ударные дроны спецназовцев сожгли РСЗО "Ураган-1".