Росія атакувала Україну понад сотнею дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 15 травня РФ противник атакував Україні 110-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово – РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08.00 підтверджено збиття 62 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни.
Ще 29 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина.
Нагадаємо, за минулу добу росіяни втратили понад 1200 військових та 263 одиниці ворожої техніки.