За добу окупанти здійснили 150 обстрілів Сумщини: є загиблі та поранені
Протягом минулої доби російські війська здійснили 150 обстрілів по 41 населеному пункту в 15 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок удару по території Сумської громади 3 мирних мешканці загинули, 6 отримали поранення.
У Білопільській громаді отримали поранення 2 людини, у Недригайлівській громаді поранено одну людину.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА. Також російська армія здійснила два ракетних удари по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Миколаївській громаді пошкоджено будівлі харчового підприємства;
- у Сумській громаді зруйновано об’єкт промисловості; нежитлові приміщення;
- у Білопільській громаді пошкоджено пошкоджено приватні домоволодіння та автомобіль;
- у Недригайлівській громаді пошкоджено автомобіль.
Повітряна тривога в області тривала 13 годин 05 хвилин.
Нагадаємо, напередодні армія РФ завдала удару по промисловому об'єкту у місті Суми.