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15 травня 2025, 08:40

За добу окупанти здійснили 150 обстрілів Сумщини: є загиблі та поранені

15 травня 2025, 08:40
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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Протягом минулої доби російські війська здійснили 150 обстрілів по 41 населеному пункту в 15 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок удару по території Сумської громади 3 мирних мешканці загинули, 6 отримали поранення.

У Білопільській громаді отримали поранення 2 людини, у Недригайлівській громаді поранено одну людину.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА. Також російська армія здійснила два ракетних удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Миколаївській громаді пошкоджено будівлі харчового підприємства;
  • у Сумській громаді зруйновано об’єкт промисловості; нежитлові приміщення;
  • у Білопільській громаді пошкоджено пошкоджено приватні домоволодіння та автомобіль;
  • у Недригайлівській громаді пошкоджено автомобіль.

Повітряна тривога в області тривала 13 годин 05 хвилин.

Нагадаємо, напередодні армія РФ завдала удару по промисловому об'єкту у місті Суми.

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