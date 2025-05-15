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15 травня 2025, 07:22

В Івано-Франківську та області пролунала серія вибухів

15 травня 2025, 07:22
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фото: ілюстративне
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Вранці, 15 травня, в Івано-Франківську та області було чути вибухи. Регіон перебував під атакою ворожих безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм міського голови Руслана Марцінківа.

Приблизно о 05:29 в Івано-Франківській області було чути звуки вибухів. Паралельно мер міста інформував, що в Івано-Франківській громаді працюють сили протиповітряної оборони. Через декілька хвилин стало відомо, що вибухи пролунали в обласному центрі.

Нагадаємо, на Прикарпатті в пожежі загинула жінка.

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