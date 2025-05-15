На Полтавщині через падіння уламків дрона горів будинок
У Лубенському районі Полтавської області внаслідок падіння уламків російського безпілотника сталася пожежа житлового будинку легкового автомобіля. Пожежу локалізовано
Про це повідомив в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.
За його словами, вночі на Полтавщині працювала ППО.
Когут також додав, що було пошкоджено будівлі та споруди інших домогосподарств.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили близько 500 атак по населених пунктах Запорізької області. Обійшлося без постраждалих.
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