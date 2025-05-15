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В ночь на 15 мая противник атаковал Украину 110-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово – РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 62 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и в центре страны.



Еще 29 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).



В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковская область.

Напомним, за минувшие сутки россияне потеряли более 1200 военных и 263 единицы вражеской техники.