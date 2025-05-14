13:35  14 мая
В Киеве школьница выпала из окна третьего этажа
13:05  14 мая
В Белой Церкви пьяный мужчина ограбил 10-летнего мальчика
12:39  14 мая
В туристическом селе на Закарпатье объявили карантин из-за вспышки гепатита А
UA | RU
UA | RU
14 мая 2025, 20:45

"Украина готова к любым форматам": Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ в Турции

14 мая 2025, 20:45
Читайте також українською мовою
Фото: ОП
Читайте також
українською мовою

Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что война началась и идет через Москву. В то же время, как закончится война, зависит от мира.

Об этом президент Украины сказал в своем вечернем обращении 14 мая, передает RegioNews.

Украинский лидер подчеркнул, что для мира очевидно, что единственная преграда для установления мира – это отсутствие четкой воли Москвы это сделать. По его словам, 14 мая он провел совещания с командой по формату переговоров в Турции.

"Все боевые действия – это не наш выбор. Это наша оборона – оборона против оккупанта. Ответы на все вопросы об этой войне – почему она началась, почему она продолжается – все эти ответы в Москве. Как война закончится, зависит от мира. Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч. Завтра – в Турции", - сказал президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп также может посетить возможную встречу Владимира Зеленского с диктатором Путиным в Турции. Однако официально еще ничего не подтверждено. В то же время известно, что он отправит туда своих спецпредставителей Стива Уиткоффа и Кита Келлога.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Зеленский США Украина переговоры
"Задушить экономику РФ": Франция и США готовят убийственные санкции против Москвы
14 мая 2025, 16:30
РФ отказывается называть представителей Путина, которые уедут в Турцию
13 мая 2025, 15:46
Соглашение Украины и США о недрах: Зеленский подписал документ
12 мая 2025, 21:44
Все новости »
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
В Житомирской области водитель сбила пенсионерку
14 мая 2025, 20:05
Не было здоровья для боевых задач: в Кировоградской области судили мужчину, который отказался от повестки
14 мая 2025, 19:40
В Киеве продавали наркотики под видом секс-игрушек
14 мая 2025, 18:55
На Львовщине судили солдата, который через год убегал в СЗЧ девять раз
14 мая 2025, 18:35
Избиение учителя сотрудником ТЦК в Харькове расследуют как "хулиганство"
14 мая 2025, 17:44
Закопали продавщицу за плохой алкоголь: россияне распространяют бессмысленный фейк о ВСУ
14 мая 2025, 17:25
В Днепропетровской области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми
14 мая 2025, 16:59
"Задушить экономику РФ": Франция и США готовят убийственные санкции против Москвы
14 мая 2025, 16:30
Оккупанты ударили по Сумам, есть погибший и пострадавшие
14 мая 2025, 15:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »