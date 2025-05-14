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Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что война началась и идет через Москву. В то же время, как закончится война, зависит от мира.

Об этом президент Украины сказал в своем вечернем обращении 14 мая, передает RegioNews.

Украинский лидер подчеркнул, что для мира очевидно, что единственная преграда для установления мира – это отсутствие четкой воли Москвы это сделать. По его словам, 14 мая он провел совещания с командой по формату переговоров в Турции.

"Все боевые действия – это не наш выбор. Это наша оборона – оборона против оккупанта. Ответы на все вопросы об этой войне – почему она началась, почему она продолжается – все эти ответы в Москве. Как война закончится, зависит от мира. Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч. Завтра – в Турции", - сказал президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп также может посетить возможную встречу Владимира Зеленского с диктатором Путиным в Турции. Однако официально еще ничего не подтверждено. В то же время известно, что он отправит туда своих спецпредставителей Стива Уиткоффа и Кита Келлога.