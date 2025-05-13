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Президент США Дональд Трамп казав, що сам може бути присутній на зустрічі України та РФ 15 травня в Туреччині. Водночас стало відомо, хто увійде в американську делегацію

Про це повідомляє CNN, передає RegioNews.

У Туреччині 15 травня може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна. За інформацією ЗМІ, Дональд Трамп відправить до Туреччини своїх спецпредставників Стіва Віткоффа та Кіта Келлога.

Також журналісти з посиланням на власні джерела повідомили, що участь Дональда Трампа ще не узгоджена. Це буде залежати від того, чи буде на цих переговорах особисто російський диктатор Путін.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп казав про те, що є ймовірність його присутності на цій зустрічі в Туреччині. При цьому у Кремлі поки відмовляються називати імена учасників делегації РФ. Хоча, за чутками ЗМІ, Путін відправить свого помічника Юрія Ушакова та міністра МЗС РФ Сергія Лаврова.