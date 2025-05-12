Угода України та США про надра: Зеленський підписав документ
Президент України Володимир Зеленський підписав угоду із США про корисні копалини. Раніше документ узгодила Верховна Рада
Про це повідомляється на офіційному порталі Верховної Ради України, передає RegioNews.
12 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з США про корисні копалини. Згідно з даними на порталі парламенту, сьогодні Володимир Зеленський повернув документ із підписом. Це значить, що формальна процедура ратифікація угоди завершена.
Раніше, 8 травня, народні депутати проголосували за ратифікацію угоди, а також про створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.
Нагадаємо, раніше розповідали, що в угоді є певні гарантії для України. Зокрема, йдеться про те, що всі надра, територіальні води та ресурси залишаються у власності України. Крім того, гроші з інвестиційного фонду будуть витрачатися лише на відбудову України.