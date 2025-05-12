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Про це повідомляється на офіційному порталі Верховної Ради України, передає RegioNews.

12 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з США про корисні копалини. Згідно з даними на порталі парламенту, сьогодні Володимир Зеленський повернув документ із підписом. Це значить, що формальна процедура ратифікація угоди завершена.

Раніше, 8 травня, народні депутати проголосували за ратифікацію угоди, а також про створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Нагадаємо, раніше розповідали, що в угоді є певні гарантії для України. Зокрема, йдеться про те, що всі надра, територіальні води та ресурси залишаються у власності України. Крім того, гроші з інвестиційного фонду будуть витрачатися лише на відбудову України.