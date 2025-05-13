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Уже 15 травня в Туреччині може відбутися зустріч української та російської делегацій. При цьому РФ наразі не каже, хто саме може відправитися до Стамбулу

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає RegioNews.

Прессекретар Кремля Дмитро Песков відмовився називати імена представників РФ, які поїдуть до Туреччини на переговори з Україною. За його словами, російська сторона готується до цієї зустрічі у Стамбулі, але Путін не готовий називати імена своїх представників.

"Кремль оголосить про те, хто буде представляти РФ на переговорах з Україною, як тільки Путін вважатиме це за потрібне", - заявив прессекретар диктатора.

Слід зазначити, що в мережі вже є чутки, що до Стамбулу Путін відправить свого помічника Юрія Ушакова та міністра МЗС РФ Сергія Лаврова. Проте офіційних підтверджень цьому немає.

Нагадаємо, що і сам Путін повинен 15 травня зустрітися з Володимиром Зеленським. Проте наразі також немає точної інформації, чи дійсно російський диктатор туди приїде. Між іншим, президент США Дональд Трамп заявляв, що він теж може з'явитися на цій зустрічі. Він також зазначив, що, на його думку, ця зустріч може мати хороші результати.