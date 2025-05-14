Сухопутні війська ЗСУ збили 180 російських дронів
Протягом тижня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 180 засобів повітряної розвідки та нападу РФ
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.
Відомо, що за тиждень російська армія втратила:
-
БпЛА "Shahed-131/136" — 94 од
-
БпЛА "Орлан 10/30" — 6 од.;
-
БпЛА "Zala" — 12 од.;
-
БпЛА "Supercam" — 10 од.;
-
БпЛА "Ланцет" — 12 од.;
-
БпЛА "Молнія" — 41 од.
-
БпЛА "Привіт-82" — 5 од.
"ППО Сухопутних військ робить значний внесок у захист повітряного простору нашої держави! Дякуємо воїнам за результативну бойову роботу!", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої ночі РФ запустила по Україні 10 безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів. Їх усі збила ППО.
На Півдні нацгвардійці знищили російський ЗРК "Тор-М2"Всі новини »
13 травня 2025, 17:05Мінус техніка і солдати: Генштаб оприлюднив втрати РФ станом на 13 травня
13 травня 2025, 09:23За добу українські прикордонники збили 6 ворожих "шахедів" та 12 FPV-дронів
12 травня 2025, 15:29
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
Робота і перспективи: в Укроборонпромі почали проводити співбесіди з українцями за кордоном
14 травня 2025, 00:15Закликав змінити владу та "топив" за росіян: у Вінниці судили фаната РФ, який підтримував війну проти України
13 травня 2025, 23:55Непорозуміння через сексуальну орієнтацію: у Дніпрі суд розглядав справу про цькування школярки
13 травня 2025, 23:35Наркобізнес на 15 регіонів: поліція викрила в Україні масштабну злочинну групу
13 травня 2025, 23:15На Сумщині внаслідок ворожої атаки горів житловий будинок
13 травня 2025, 22:45На Львівщині судитимуть 19-річного юнака, який стріляв у знайомого
13 травня 2025, 22:40Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ — Дніпро: розклад рейсів
13 травня 2025, 22:00Засіб терору та виснаження ППО: які загрози несе нова російська ракета "Бандероль"
13 травня 2025, 21:35"За цим кривається план": суд задовільнив клопотання Порошенка про вимогу від ОП пояснень щодо санкцій
13 травня 2025, 21:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків