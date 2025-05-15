фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины мобильные мастерские "Небосклон" отечественного производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Небосклон" - тактическая мобильная мастерская, предназначенная для выполнения широкого спектра ремонтных, обслуживающих и сборочных работ для беспилотников коптерного типа", - говорится в сообщении.

Каждая мастерская обустроена в металлическом контейнере, закрепленном на двухместном автомобильном прицепе. Она имеет автономные системы отопления, освещения, кондиционирования, вентиляции. Внутри оборудованы рабочие места для мастеров с необходимыми стеллажами и контейнерами.

Базовая модификация мастерской ("Небосклон 00") оснащена только простейшими инструментами. В полную комплектацию ("Небосклон 01") входит более широкий спектр оборудования и специализированных инструментов.

Отмечается, что мастерские "Небосклон" весят от 1,5 до 2,5 тонн. Контейнеры можно транспортировать даже любыми военными легковыми тактическими автомобилями.

Напомним, ранее ВСУ получили на вооружение новые дроны на оптоволокне "Громило Оптик".