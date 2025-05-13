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13 мая 2025, 11:32

Проверки в вузах: МОН прогнозирует массовые отчисления студентов-мужчин

13 мая 2025, 11:32
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Министерстве образования допускают, что после весенней сессии значительная часть студентов-мужчин может быть отчислена

Об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, передает RegioNews.

По его словам, сейчас в более чем 100 вузах идет проверка. Ее цель – выяснить, действительно ли там учатся мужчины в возрасте от 25 лет; присуствуют ли они на занятиях (для очной формы).

"Также проверяются документация, результаты экзаменов. И уже сейчас очевидно, что в этом году у нас будет достаточно много студентов, которые по результатам сессии в мае-июне будут отчислены", - спрогнозировал замминистра.

В то же время Винницкий отметил, что среди студентов 25+ есть немало ответственных и мотивированных мужчин, которые вернулись к образованию с полным осознанием его ценности. МОН заинтересован в их развитии, потому что это потенциал будущего человеческого капитала страны.

Напомним, в ноябре прошлого года правоохранители ликвидировали новые "схемы для ухилянтов" в трех вузах Украины.

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