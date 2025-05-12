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На Сумщині судили чоловіка, який проігнорував повістку до ТЦК. На суді він заявив, що повістку йому вручили обманом

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Сумщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Влітку 2024 року він пройшов медичну комісію та був визнаний придатним до військової служби. Тоді ж йому вручили повістку. Проте він так і не дійшов до ТЦК.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що повістку йому вручили обманом, а він не може служити через релігійні причини. За його словами його релігійні погляди базуються на вченні буддизму. Але коли його попросили назвати заповіді - він не зміг цього зробити.

Військовий ТЦК підтвердив, що чоловік отримав повістку, але не прийшов на відправлення до військової частини. Жодних документів щодо релігійних переконань не було надано.

Мати підозрюваного розповіла, що її син раніше поводився агресивно. Через це жінка неодноразово зверталась до поліції. Вона вважає, що основною причиною його "пацифістичних поглядів" є те, що він просто лінується і боїться служити.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

Нагадаємо, раніше в Черкасах судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Його визнали придатним до військової служби. Однак він все одно проігнорував повістку і не прийшов до ТЦК. Суд приговорив його до трьох років позбавлення волі