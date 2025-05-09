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09 травня 2025, 22:45

У Львові судили підприємця, який допоміг втекти за кордон 5 ухилянтам

09 травня 2025, 22:45
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У Львові винесли вирок підприємцю, який допоміг військовозобов'язаним незаконно виїхати за кордон. Жоден з них не повернувся в Україну

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Львові підприємця судили за незаконне переправлення п’яти військовозобов’язаних через кордон. Для цього він використав систему "Шлях", оскільки він мав ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення.

З жовтня по грудень 2022 року підприємець вніс до системи дані п’ятьох чоловіків призовного віку. Завдяки цьому їм вдалось виїхати в Польщу. Жоден з них не повернувся до України.

На суді чоловік визнав свою провину. Суд врахував щире каяття. Рішенням визнали чоловіка винним. Йому призначили п’ять років позбавлення волі, однак його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.

Нагадаємо, раніше викрили колишнього керівника Рівненського ТЦК. З'ясувалось, що він створював умови для уникнення мобілізації окремими військовозобов’язаними. В результаті цих осіб не перевіряли та не притягували їх до відповідальності за ухилення від служби.

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