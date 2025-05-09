В Україні з'явився новий тип морських безпілотників "дрононосець". Ними атакують цілі у Криму

фото: militarnyi.com

Новинка несе від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу – повітряного, надводного, підводного. Система використовує новітні технології

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Militarnyi.

"Наша морська платформа несе від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу — повітряного, надводного, підводного. Система використовує новітні технології, об’єднані штучним інтелектом зразка НАТО", – розповідає розвідник групи спецпризначення, залучений до застосування дронів цього типу.

Поки що модель була представлена лише на кадрах поганої якості де можна відмітити зовсім іншу форму корпусу та оснащення пусковою установкою для чотирьох ударних безпілотників літакового типу.

Нагадаємо, бійці ГУР ударом з морського дрона Magura знищили російський літак Су-30.