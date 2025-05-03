Фото: скрін

Розвідники показали історичні кадри, де нищать російський Су-30. Зробили вони це за допомогою дронів, чого раніше ніколи не ставалось

Про це повідомили в ГУР, передає RegioNews.

2 травня спецпідрозділ ГУР спільно з СБУ та Силами оборони у Чорному морі ліквідував російський Су-30. Це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.

Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura. Це відбулось в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ, де росіяни ховають залишки чорноморського флоту.

"Багатоцільовий винищувач держави-агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів,спалахнув у повітрі та зрештою впав у море — на дно володінь безжального "Нептуна”, - пишуть воїни.

Нагадаємо, раніше в ГУР показували, як вони завдавали ударів по техніці, обладнанню та російській піхоті в Запорізькій області.