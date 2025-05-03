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03 травня 2025, 16:35

Вперше у світі: бійці ГУР ударом з морського дрона Magura знищили російський літак Су-30

03 травня 2025, 16:35
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Фото: скрін
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Розвідники показали історичні кадри, де нищать російський Су-30. Зробили вони це за допомогою дронів, чого раніше ніколи не ставалось

Про це повідомили в ГУР, передає RegioNews.

2 травня спецпідрозділ ГУР спільно з СБУ та Силами оборони у Чорному морі ліквідував російський Су-30. Це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.

Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura. Це відбулось в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ, де росіяни ховають залишки чорноморського флоту.

"Багатоцільовий винищувач держави-агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів,спалахнув у повітрі та зрештою впав у море — на дно володінь безжального "Нептуна”, - пишуть воїни.

Нагадаємо, раніше в ГУР показували, як вони завдавали ударів по техніці, обладнанню та російській піхоті в Запорізькій області.

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