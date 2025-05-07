ЗСУ показали, як вночі збивали російські "шахеди" на Одещині

скріншот із відео

Під час нічної дронової атаки окупаційної армії РФ зенітники успішно знищували ворожі БпЛА в Одеській області

Кадри ураження російських ударних безпілотників оприлюднило Повітряне командування "Південь", інформує RegioNews.

На відео можна побачити нічну бойову роботу наших оборонців неба.

"Дев’ять ворожих ударних безпілотників типу "Shahed" збили на Одещині в ніч на 6 травня 2025 року воїни мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 6 травня, під час чергової ворожої атаки, прикордонники Одеського загону вправно відпрацювали по двох ворожих дронах-камікадзе типу "Shahed-136/131", які намагалися завдати удару по цивільній та критичній інфраструктурі.