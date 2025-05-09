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09 травня 2025, 09:00

На Запоріжжі воїни ГУР відбили побратимів із російського полону прямо на полі бою

09 травня 2025, 09:00
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На Запорізькому напрямку спецпризначенці ГУР відбили побратимів із полону окупантів прямо на полі бою

Кадри унікальної спецоперації оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Троє солдатів спецпідрозділу ГУР МО України "Артан” вирушили на завдання ― здійснити диверсійно-розвідувальний рейд до позицій 247-го десантно-штурмового полку російських окупаційних військ.

Зазначається, що, діставшись ворожих позицій, бійці "Артану” зіштовхнулися з групою противника та вступили у ближній бій ― троє українських штурмовиків проти трьох російських десантників.

У бою московити застосували невідому хімічну речовину. Внаслідок отруєння газом наші бійці втратили боєздатність і потрапили до окупантів у полон.

З відкритої місцевості, де відбувся бій, ворог почав відхід у бік підконтрольного їм населеного пункту. Рух фіксували аеророзвідники підрозділів активних дій ГУР МО України. Спецпризначенці кинулися рятувати побратимів.

Після ліквідації ворожої групи до двох бійців "Артану Х” підлетів розвідувальний дрон з інструкціями від командира для виведення з окупованої території. Третій штурмовик самотужки дістався до позицій підрозділу після заходу сонця.

"Звільнені бійці "Артану Х” повернулись із трофейною зброєю та важливими даними. Зараз усі проходять лікування від опіків, завданих російськими хімікатами", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше розвідники показали, як нищать окупантів на Запоріжжі.

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