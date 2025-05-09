В Украине появился новый тип морских беспилотников "дрононосец". Их используют для атак по Крыму
Новинка несет от 500 до 3000 килограммов вооружения разного типа – воздушного, надводного, подводного. Система использует новейшие технологии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Militarnyi.
"Наша морская платформа несет от 500 до 3000 килограммов вооружения разного типа – воздушного, надводного, подводного. Система использует новейшие технологии, объединенные искусственным интеллектом образца НАТО", – рассказывает разведчик группы спецназа, вовлеченный в применение дронов этого типа.
Пока модель была представлена лишь на кадрах плохого качества, где можно отметить совсем другую форму корпуса и оснащение пусковой установкой для четырех ударных беспилотников самолетного типа.
Напомним, бойцы ГУР ударом с морского дрона Magura уничтожили российский самолет Су-30.