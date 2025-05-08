Під Вовчанськом прикордонники відбили штурм росіян і полонили окупанта з Курщини
Воїни бригади "Форпост" відбили чергову атаку російських окупантів на Вовчанському напрямку. Нова спроба прориву ворога завершилася провалом
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Загарбники намагалися штурмувати українські позиції, однак під щільним вогнем відступили з втратами.
"У ході бою один із російських військовослужбовців потрапив у полон. Встановлено, що він — уродженець Курської області, має звання прапорщика та брав участь у штурмі в складі штурмового підрозділу "шторм z", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після полону окупант подякував українським захисникам за збережене життя та надану йому допомогу.
Нагадаємо, днями поблизу Вовчанська прикордонники відбили російську атаку. Під час штурму окупанти використали мотоцикли.