Під Вовчанськом прикордонники відбили штурм росіян і полонили окупанта з Курщини

фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Загарбники намагалися штурмувати українські позиції, однак під щільним вогнем відступили з втратами.

"У ході бою один із російських військовослужбовців потрапив у полон. Встановлено, що він — уродженець Курської області, має звання прапорщика та брав участь у штурмі в складі штурмового підрозділу "шторм z", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після полону окупант подякував українським захисникам за збережене життя та надану йому допомогу.

Нагадаємо, днями поблизу Вовчанська прикордонники відбили російську атаку. Під час штурму окупанти використали мотоцикли.