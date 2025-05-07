Прикордонники показали, як знищують ворожу техніку на Харківському напрямку
На Харківському напрямку ефективно працює підрозділ ударних дронів «Фенікс» бригади Держприкордонслужби «Помста»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
У результаті влучних ударів наших прикордонників ударів знищено сім вантажних автомобілів, УАЗ "Буханку", три антени зв’язку, а також ліквідовано близько десяти окупантів.
Вантажівки противник активно використовував для транспортування боєприпасів і особового складу.
Раніше прикордонники показали, як знищують позиції окупантів на Харківщині.
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