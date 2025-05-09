Украинские дронщики уничтожили танк и грузовики оккупантов
Бойцы подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" нанесли оккупантам потери на одном из самых горячих направлений фронта
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Украинские дронщики уничтожили вражеский танк, сожгли склады с боеприпасами и "разобрали" с десяток грузовых автомобилей оккупантов.
"Все дроны "Феникса" - прямо в цель", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее бригада "Месть" уничтожила ПВО, танки и САУ врага на Купянском направлении.
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