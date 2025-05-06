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06 травня 2025, 16:40

Бригада "Помста" знищила ППО, танки, САУ та техніку росіян біля Куп’янська

06 травня 2025, 16:40
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скріншот із відео
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На Куп’янському напрямку підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" знищив засоби ППО та військову техніку окупантів

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що російські загарбники зазнали значних втрат.

"Упродовж останнього тижня бійці знищили ЗРК "ТОР-М2", дві САУ 2С19 "Мста-С", три танки, гармату "2А42" калібру 30 мм, 17 військових вантажівок і три автівки противника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" успішно нищать ворожу логістику та техніку.

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РФ війна прикордонники окупанти Харківська область втрати росіян підрозділ Фенікс бригада Помста
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